Ремонтники в районе Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел

ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Украинские силовики нарушили режим прекращения огня, обстреляв из минометов ремонтные бригады в районе Донецкой фильтровальной станции, сообщил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"Сегодня в 11.45 ремонтные бригады, проводившие работы на донецкой фильтровальной станции, попали под обстрел ВСУ из минометов калибром 120 миллиметров", — сообщил представитель ведомства.

В настоящий момент проводятся мероприятия по эвакуации ремонтных бригад. В момент обстрела на Донецкой фильтровальной станции находились представители ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации, которые зафиксировали факт нарушения, сообщил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР.

"Данный факт зафиксировали представители миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации с российской стороны, которые находятся на фильтровальной станции. В данный момент проводятся мероприятия по эвакуации персонала", — сообщил представитель ведомства.

В среду Авдеевка в очередной раз осталась без света из-за повреждения линии электропередачи. Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили, что в результате обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды в Авдеевку, частично — в подконтрольные самопровозглашенной ДНР Донецк и Ясиноватую.