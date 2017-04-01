В ДНР открылся пункт помощи жителям подконтрольных Киеву территорий

ЕЛЕНОВКА, 1 апр — РИА Новости. Первый центр социальной помощи и административных услуг для жителей территорий Донецкой области контролируемых правительством Украины открылся на пропускном пункте со стороны непризнанной ДНР в районе поселка Еленовка, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Он добавил, что в таких пунктах жители Донецкой области могут получить юридические консультации и воспользоваться услугами почты. Также в этих пунктах могут получить единоразовую помощь ко Дню победы ветераны Великой отечественной войны. Всего планируется установить четыре таких пункта. Данная работа ведется в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, которая была представлена в Минске представителями от ДНР.
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