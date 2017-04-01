Москва выступает за возобновление переговоров между общинами Кипра

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. РФ выступает за скорейшее возобновление прерванных переговоров между лидерами греческой и турецкой общин Кипра, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как указали в МИД РФ, 30-31 марта состоялась рабочая поездка заместителя министра иностранных дел РФ Алексея Мешкова в Республику Кипр. Мешков был принят президентом страны Никосом Анастасиадисом, встретился с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом, провел политические консультации с постоянным секретарем МИД Кипра Александросом Зиноном

"В беседе с главой Республики Кипр была констатирована поступательная динамика российско-кипрских отношений, подтвержден обоюдный настрой на последовательную реализацию договоренностей на высшем и высоком уровнях. Выражена готовность к углублению политического диалога", — говорится в документе

Особое внимание, указали в МИД РФ, в ходе переговоров было уделено положению дел в кипрском урегулировании.

"С российской стороны было подчеркнуто, что Москва выступает за всеобъемлющее, справедливое, прочное и жизнеспособное решение проблемы восстановления единства острова на основе принятых в ООН резолюций путем достижения договоренностей самими киприотами без навязывания им извне каких-либо схем или временных графиков. Внимание Анастасиадиса было обращено на предложение России об участии постоянных членов СБ ООН в международной конференции по Кипру. Мешков высказался за скорейшее преодоление возникших в последнее время осложнений в контактах между лидерами греческой и турецкой общин и возобновление прерванных переговоров", — говорится в сообщении.

Как указали в МИД РФ, в ходе переговоров Мешкова и Касулидиса состоялся обстоятельный обмен мнениями по повестке дня Совета Европы в свете председательства Республики Кипр в Комитете министров этой организации, актуальным региональным проблемам, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке.

"Отмечена близость подходов и оценок по ряду ключевых вопросов, включая нормализацию отношений России с ЕС, поддержание стабильности в Восточном Средиземноморье", — сообщает российское внешнеполитическое ведомство.