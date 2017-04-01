Песков надеется на объективное расследование убийства Вороненкова

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова "трагедией" и выразил надежду на то, что украинская сторона сможет провести необходимое расследование случившегося.

"Это ужасная трагедия, и мы надеемся, что украинская сторона сможет провести необходимое расследование случившегося", — заявил Песков в интервью телеканалу ABC

"Человек, который оставил родину, решил переехать в Киев, к сожалению, оказался в стране и городе, где все сильнее доминирует роль националистских и ультра-элементов. И очень опасная среда. Нам жаль его семью и детей. И надеемся, что будет проведено необходимое расследование", — добавил пресс-секретарь президента.

Уехавший из России, где против него расследовали уголовное дело, и получивший украинское гражданство Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта, предполагаемый убийца скончался в больнице от полученных в перестрелке с охранником экс-депутата ранений.

Президент Украины Петр Порошенко уже в первые часы после совершения преступления заявил о "российском следе". В МИД РФ заявили, что шокированы этими обвинениями, которые не подкреплены никакими экспертными выводами, и усомнились в возможности проведения украинской стороной непредвзятого расследования. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, имеющиеся на настоящий момент данные "позволяют предположить, что речь идет о подготовленном заказном убийстве, которое имеет все признаки показательной акции".

Российские эксперты и политики также высказывают свои версии случившегося, основные из них — "криминальные разборки" или "провокация украинских спецслужб". Как заявил экс-глава ФСБ Николай Ковалев, Россия меньше всех была заинтересована в смерти Вороненкова.