Песков надеется на объективное расследование убийства Вороненкова
11:5001.04.2017
(обновлено: 11:53 01.04.2017)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова "трагедией" и выразил надежду на то, что украинская сторона сможет провести необходимое расследование случившегося.
"Это ужасная трагедия, и мы надеемся, что украинская сторона сможет провести необходимое расследование случившегося", — заявил Песков в интервью телеканалу ABC
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"Человек, который оставил родину, решил переехать в Киев, к сожалению, оказался в стране и городе, где все сильнее доминирует роль националистских и ультра-элементов. И очень опасная среда. Нам жаль его семью и детей. И надеемся, что будет проведено необходимое расследование", — добавил пресс-секретарь президента.
Уехавший из России, где против него расследовали уголовное дело, и получивший украинское гражданство Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта, предполагаемый убийца скончался в больнице от полученных в перестрелке с охранником экс-депутата ранений.
Президент Украины Петр Порошенко уже в первые часы после совершения преступления заявил о "российском следе". В МИД РФ заявили, что шокированы этими обвинениями, которые не подкреплены никакими экспертными выводами, и усомнились в возможности проведения украинской стороной непредвзятого расследования. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, имеющиеся на настоящий момент данные "позволяют предположить, что речь идет о подготовленном заказном убийстве, которое имеет все признаки показательной акции".
Российские эксперты и политики также высказывают свои версии случившегося, основные из них — "криминальные разборки" или "провокация украинских спецслужб". Как заявил экс-глава ФСБ Николай Ковалев, Россия меньше всех была заинтересована в смерти Вороненкова.
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг днем, когда он выходил из здания пятизвездочного отеля "Премьер Палас" в центре украинской столицы.
Киллер выстрелил в Вороненкова не менее двух раз. Один из выстрелов оказался смертельным.
По данным Нацполиции Украины, в Вороненкова стреляли из пистолета ТТ.
В результате нападения были ранены как охранник бывшего депутата, так и киллер, которых сейчас находится под усиленой охраной в реанимации одной из городских больниц.
На место убийства приехала жена Вороненкова Мария Максакова.
Следовательные органы ведут работу по установлению личности киллера, а также ищут возможных соучастников преступления.
В полиции Киева считают, что убийство носит заказной характер.
Против Дениса Вороненкова в России было заведено уголовное дело о мошенничестве.
Бывшего депутата подозревали в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы.
В конце 2016 года Вороненков уехал из России на Украину и принял гражданство этой страны.
В России Вороненков был объявлен в международный розыск.