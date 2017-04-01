В ЛНР открылся пункт помощи жителям подконтрольных Киеву территорий

ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. В рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса на КПП "Станица Луганская", единственном пункте пропуска между территорией подконтрольной официальным властям Украины и самопровозглашенной Луганской народной республикой, начал работу мобильный пункт оказания помощи жителям Луганской области.

Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о создании гуманитарной программы для жителей Донбасса. В рамках данной программы властями республик было принято решение оказать денежную помощь к 9 мая в размере 10 тысяч рублей всем ветеранам ВОВ Луганской и Донецкой области, проживающим по обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе.

"Сегодня открыт пятый пункт выплат, это пункт на КПП "Станица Луганская". Что примечательно, сегодня осуществилась очередная выплата на этом пункте… к нам прибыло доверенное лицо с той территории за линией соприкосновения", — заявила журналистам министр труда и социальной политики Светлана Малахова.

Министр уточнила, что на данный момент на "горячую линию" обратилось за консультацией порядка 350 человек. В свою очередь, исполняющий обязанности заместителя председателя Совмина Александр Дробот, присутствовавший на открытии, уточнил, что в данном пункте жители, подконтрольной Киеву территорий, могут также получить любую консультацию, касаемо утвержденной программы. "Будут оказывать помощь по вопросам социальной политики, медпомощи по направлениям родовспоможение и онкология. Оказание консультативной помощи по порядку поступления и сдачи экзаменов в учебные заведения ЛНР", — уточнил Дробот.

По его словам, всем прибывшим на территорию республики гражданам, которые хотят обратиться в ЛНР за помощью, входящую в рамки данной программы, будет обеспечена полная безопасность.

"Все люди, которые приезжают (по гуманитарной программе помощи, — ред.) с первых шагов прибытия на территорию республики мы гарантируем стопроцентную безопасность, гарантируем комфортные условия и помощь", — подчеркнул спикер.

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