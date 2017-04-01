В ЛНР открылся пункт помощи жителям подконтрольных Киеву территорий

ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. В рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса на КПП "Станица Луганская", единственном пункте пропуска между территорией подконтрольной официальным властям Украины и самопровозглашенной Луганской народной республикой, начал работу мобильный пункт оказания помощи жителям Луганской области.
"Сегодня открыт пятый пункт выплат, это пункт на КПП "Станица Луганская". Что примечательно, сегодня осуществилась очередная выплата на этом пункте… к нам прибыло доверенное лицо с той территории за линией соприкосновения", — заявила журналистам министр труда и социальной политики Светлана Малахова.
Министр уточнила, что на данный момент на "горячую линию" обратилось за консультацией порядка 350 человек. В свою очередь, исполняющий обязанности заместителя председателя Совмина Александр Дробот, присутствовавший на открытии, уточнил, что в данном пункте жители, подконтрольной Киеву территорий, могут также получить любую консультацию, касаемо утвержденной программы. "Будут оказывать помощь по вопросам социальной политики, медпомощи по направлениям родовспоможение и онкология. Оказание консультативной помощи по порядку поступления и сдачи экзаменов в учебные заведения ЛНР", — уточнил Дробот.
По его словам, всем прибывшим на территорию республики гражданам, которые хотят обратиться в ЛНР за помощью, входящую в рамки данной программы, будет обеспечена полная безопасность.
"Все люди, которые приезжают (по гуманитарной программе помощи, — ред.) с первых шагов прибытия на территорию республики мы гарантируем стопроцентную безопасность, гарантируем комфортные условия и помощь", — подчеркнул спикер.
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