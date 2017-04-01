Террористы стреляют в спины мирным жителям, пытающимся покинуть Мосул

МОСУЛ, 1 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракские силовики предоставляют безопасные коридоры жителям Мосула для выхода из города, однако террористы "Исламского государства"* стреляют им вслед, об этом РИА Новости заявил один из командиров иракской федеральной полиции бригадный генерал Шакер аль-Хаваджи.

"У нас есть безопасные проходы, мы жителям о них объявляли, мы проводим через них гражданское население, даже ночью. Но районы, которые контролирует ИГ — оттуда мирное население просто не выпускается. Выходящим людям стреляют в спину", — сказал командир 18 полка 5 дивизии федеральной полиции Ирака Шакер аль-Хаваджи, чьи подразделения находятся на линии соприкосновения с террористами.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. 24 февраля правительственные силы Ирака отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России