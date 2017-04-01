Террористы стреляют в спины мирным жителям, пытающимся покинуть Мосул

МОСУЛ, 1 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракские силовики предоставляют безопасные коридоры жителям Мосула для выхода из города, однако террористы "Исламского государства"* стреляют им вслед, об этом РИА Новости заявил один из командиров иракской федеральной полиции бригадный генерал Шакер аль-Хаваджи.
Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. 24 февраля правительственные силы Ирака отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России