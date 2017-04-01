Миллионы долларов на счетах: Порошенко задекларировал доходы за 2016 год

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2016 год, в которой указал зарплату в 366,342 тысяч гривен (около 13,6 тысячи долларов), свидетельствуют данные единого государственного реестра Украины электронных деклараций о доходах чиновников.
На банковских счетах Порошенко находится около 27 миллионов долларов, 393 фунта стерлингов, около 10 тысяч евро и 80,8 тысяч гривен (около 3 тысяч долларов).
Доходы жены Порошенко Марины в прошлом году составили 75 тысяч гривен (2,8 тысячи долларов).