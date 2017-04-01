В Армении задержали подозреваемого в нападении на оппозиционеров

ЕРЕВАН, 1 апр – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в нападении на доверенных лиц оппозиционного предвыборного блока "Елк" (Исход), задержан по "горячим следам", сообщила в субботу пресс-служба полиции республики.

"В пятницу в 23.15 (22.15 мск) из центра оперативного управления полиции Еревана сообщили, что к ним обратился депутат парламента Никол Пашинян (один из лидеров блока "Елк"), заявив о вооруженном нападении на своих доверенных лиц", — говорится в сообщении.

По сведениям Пашиняна, инцидент произошел на окраине столицы. Он выложил в сети видео, где показал самодельный пистолет, изъятый у нападавшего самими представителями альянса, который позднее передал полицейским. Один из пострадавших сообщил, что неизвестный мужчина во время возникшей ссоры ударил его и направил на него пистолет, однако "был обезврежен".

"Сразу после получения сигнала полицейские во главе с начальником управления полиции Еревана полковником Саркисом Мартиросяном отправились на место происшествия. Были проведены неотложные мероприятия, установлена личность подозреваемого – Артура. А 1977 года рождения. Он задержан", — отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, сопряженное с насилием над личностью или угрозой насилия". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Инцидент произошел в преддверии выборов в Национальное собрание Армении, которые пройдут 2 апреля. Они будут первыми после конституционной реформы, предусматривающей переход от полупрезидентской формы правления к парламентской. Впервые в истории государства голосование состоится только по пропорциональной системе. В выборах примут участие пять партий и четыре блока. Для прохождения в однопалатный парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов. Порога явки на выборах нет.