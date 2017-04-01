Силовики войдут в "старый город" в Мосуле, когда ИГ* исчерпает боезапасы

МОСУЛ, 1 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракские силовики перед освобождением территории района "старого города" в Мосуле намерены истощить боезапасы террористов группировки ИГ* и их способность к сопротивлению, об этом РИА Новости заявил один из командиров иракской федеральной полиции бригадный генерал Шакер аль-Хаваджи.

"Федеральная полиция пока не входила в район "старого города". Мы планируем сделать это, когда ИГ исчерпает свои боезапасы, свою способность к сопротивлению, пока не будут перекрыты все пути снабжения, пока не будет уничтожен каждый из них или пока они себя сами все не подорвут", — сказал командир 18 полка 5 дивизии федеральной полиции Ирака Шакер аль-Хаваджи, чьи подразделения находятся на линии соприкосновения с террористами.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.