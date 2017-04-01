Под контролем ИГ* осталось менее 30% территории западного Мосула

МОСУЛ, 1 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Террористы группировки ИГ* контролирует менее тридцати процентов территории западной части города Мосул, об этом РИА Новости заявил один из командиров иракской федеральной полиции бригадный генерал Шакер аль-Хаваджи.

"ИГ* контролирует к настоящему моменту от 25 до 30 процентов территории западного Мосула. Мы продолжаем освобождать новые районы", — сказал командир 18 полка 5 дивизии федеральной полиции Ирака Шакер аль-Хаваджи, чьи подразделения находятся на линии соприкосновения с террористами.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.