В полиции Ирака опровергли данные о гибели жителей Мосула из-за авиаудара

МОСУЛ, 1 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Инцидент с гибелью мирных людей в Мосуле был вызван не ошибочной бомбардировкой самолетов коалиции во главе с США, а подрывом ИГ* начиненного взрывчаткой грузовика, об этом РИА Новости заявил один из командиров иракской федеральной полиции бригадный генерал Шакер аль-Хаваджи.
"Не наносятся удары по гражданскому населению. То, что произошло — подорвался начиненный взрывчаткой грузовик SCANIA, вот что привело к тому, что случилось", — сказал командир 18 полка 5 дивизии федеральной полиции Ирака Шакер аль-Хаваджи, чьи подразделения находятся на линии соприкосновения с террористами.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.