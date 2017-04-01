В полиции Ирака опровергли данные о гибели жителей Мосула из-за авиаудара

МОСУЛ, 1 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Инцидент с гибелью мирных людей в Мосуле был вызван не ошибочной бомбардировкой самолетов коалиции во главе с США, а подрывом ИГ* начиненного взрывчаткой грузовика, об этом РИА Новости заявил один из командиров иракской федеральной полиции бригадный генерал Шакер аль-Хаваджи.

На прошлой неделе международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГ* начала расследование сообщений о жертвах среди мирного населения при авиаударах 17 марта в районе западного Мосула. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. Ранее иракский курдский телеканал Rudaw сообщал, что жертвами авиаударов в районе аль-Джадида стали около 200 человек, многие из которых, предположительно, мирные жители.

"Не наносятся удары по гражданскому населению. То, что произошло — подорвался начиненный взрывчаткой грузовик SCANIA, вот что привело к тому, что случилось", — сказал командир 18 полка 5 дивизии федеральной полиции Ирака Шакер аль-Хаваджи, чьи подразделения находятся на линии соприкосновения с террористами.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.