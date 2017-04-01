В ДНР заявили о 80 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки более 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 86 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подвергли 28 населенных пунктов республики, по которым применялась тяжелая артиллерия калибром 152 и 122 мм, танки, минометы, а также вооружение БПМ и БРТ. Кроме того, гранатометы и зенитные установки и стрелковое оружие", — сообщил представитель ведомства.

"В Петровском районе города Донецка поврежден один дом, в населенном пункте Дзержинское на юге поврежден дом и здание школы и в городе Ясиноватая также поврежден один дом, все это в результате артиллерийских обстрелов", — сообщил представитель ведомства.

"Уже после 00 часов (время совпадает с московским) мы фиксировали обстрелы наших позиций, противник применял стрелковое оружие, также был произведен выстрел из миномета", — сообщил представитель ведомства.

В свою очередь Минобороны Украины заявило, что ополченцы с полуночи, когда вступило в действие новое соглашение о прекращении огня, 10 раз нарушили режим тишины в Донбассе, говорится в субботу в сообщении пресс-службы украинского оборонного ведомства.

Ранее представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что украинские силовики неоднократно нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую ночь.

"Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы от 29 марта 2017 года о прекращении огня с 00.00 (совпадает с мск) 1 апреля вдоль всей линии разграничения…войска (ополченцев), применяя преимущественно стрелковое оружие, 10 раз нарушили режим "тишины", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве заявили, что Вооруженные силы Украины в свою очередь четко соблюдают режим тишины.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 апреля.

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