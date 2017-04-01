В ДНР заявили о 80 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки более 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР.
"В Петровском районе города Донецка поврежден один дом, в населенном пункте Дзержинское на юге поврежден дом и здание школы и в городе Ясиноватая также поврежден один дом, все это в результате артиллерийских обстрелов", — сообщил представитель ведомства.
"Уже после 00 часов (время совпадает с московским) мы фиксировали обстрелы наших позиций, противник применял стрелковое оружие, также был произведен выстрел из миномета", — сообщил представитель ведомства.
В свою очередь Минобороны Украины заявило, что ополченцы с полуночи, когда вступило в действие новое соглашение о прекращении огня, 10 раз нарушили режим тишины в Донбассе, говорится в субботу в сообщении пресс-службы украинского оборонного ведомства.
"Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы от 29 марта 2017 года о прекращении огня с 00.00 (совпадает с мск) 1 апреля вдоль всей линии разграничения…войска (ополченцев), применяя преимущественно стрелковое оружие, 10 раз нарушили режим "тишины", — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве заявили, что Вооруженные силы Украины в свою очередь четко соблюдают режим тишины.
Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 апреля.
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