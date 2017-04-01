Трамп забыл подписать указы на торжественной церемонии в Овальном кабинете
09:5501.04.2017
(обновлено: 14:27 01.04.2017)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул церемонию подписания исполнительных указов, касающихся вопросов торговли, забыв подписать документы, пишет газета Hill.
На распространенной в СМИ видеозаписи видно, как Трамп зашел в Овальный кабинет для объявления указов, однако покинул помещение до подписания документов. Заметив это, вице-президент Майкл Пенс попытался догнать главу государства, однако Трамп не стал возвращаться. После этого Пенс взял документы со стола и вышел из комнаты. Как отмечает издание, обычно президент США подписывает законы в присутствии прессы в Овальном кабинете.
Трамп ушел, предположительно, после того, как один из репортеров задал главе государства вопрос о его бывшем советнике по национальной безопасности Майкле Флинне, пишет Hill.
Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком. К Флинну были также вопросы из-за лоббистской деятельности в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов.
Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация Трампа также выступала с опровержениями.