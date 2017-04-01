Трамп забыл подписать указы на торжественной церемонии в Овальном кабинете

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул церемонию подписания исполнительных указов, касающихся вопросов торговли, забыв подписать документы, пишет газета Hill.

Trump walked out of an executive order signing ceremony without having signed the executive orders pic.twitter.com/v0SjanotTe — POLITICO (@politico) 31 марта 2017 г.

На распространенной в СМИ видеозаписи видно, как Трамп зашел в Овальный кабинет для объявления указов, однако покинул помещение до подписания документов. Заметив это, вице-президент Майкл Пенс попытался догнать главу государства, однако Трамп не стал возвращаться. После этого Пенс взял документы со стола и вышел из комнаты. Как отмечает издание, обычно президент США подписывает законы в присутствии прессы в Овальном кабинете.

​​Трамп ушел, предположительно, после того, как один из репортеров задал главе государства вопрос о его бывшем советнике по национальной безопасности Майкле Флинне, пишет Hill.

Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком. К Флинну были также вопросы из-за лоббистской деятельности в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация Трампа также выступала с опровержениями.