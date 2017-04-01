В США считают, что у ИГ* есть новые методы размещения взрывчатки в гаджетах

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Разведывательные и правоохранительные службы США полагают, что террористические организации, включая группировку "Исламское государство"*, разработали инновационные методы размещения в электронных устройствах взрывчатки, которую могут не засечь используемые в аэропортах приборы для сканирования, передает телеканал CNN.

По данным телеканала, американская разведка считает, что террористы заполучили используемое в аэропортах оборудование, чтобы на нем протестировать возможности маскировки взрывчатки в ноутбуках и других электронных устройствах. Как сообщили американские чиновники, террористы могли разработать способы установки взрывчатки на место аккумулятора. В новых разведданных сообщается, что ИГ и другие группировки могут скрывать взрывчатку таким образом, что портативное устройство будет держать заряд достаточно времени, чтобы пройти проверку в функционирующем состоянии. При этом проведенное ФБР тестирование показало, что компьютерные устройства могут быть преобразованы с использованием обычных бытовых инструментов.

Как сообщает CNN, полученные за последние несколько месяцев данные разведки сыграли существенную роль в решении администрации президента США Дональда Трампа запретить провоз электроники на борту самолетов, следующих в США из ряда стран Африки и Ближнего Востока.

"Разведка показывает, что основной целью террористических групп остается коммерческая авиация, включая контрабанду взрывных устройств в электронике", — сообщило в комментарии телеканалу министерство внутренней безопасности США.

Ранее США объявили о намерении ввести запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов, следующих в Соединенные Штаты из восьми стран Северной Африки и Ближнего Востока: Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ. Запрет введен на неопределенный срок. Американский запрет на электронику на борту связан с террористической угрозой. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.