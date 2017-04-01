Песков рассказал, чем похожи Путин и Трамп
08:4001.04.2017
(обновлено: 08:44 01.04.2017)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что подходы президента РФ Владимира Путина и главы Белого Дома Дональда Трампа к международным отношениям очень похожи.
"Это действительно так выглядит. Они оба настаивают на приоритете национальных интересов. И они хорошо осознают, что в своих национальных интересах поддерживать хорошие отношения с партнером, убедиться в том, что данные отношения взаимовыгодны и что вы готовы учитывать мнения друг друга", — заявил Песков в интервью телеканалу ABC
.
По словам Пескова, Россия "достаточно терпелива", чтобы "понять подходы нынешней администрации". "Мы понимаем, что им — нынешней администрации —все еще нужно время, чтобы четче сформулировать свои идеи в отношении России", — подчеркнул он.
Политик отметил, что для России низкий уровень отношений с США "представляет опасность" и выразил надежду на лучшее.
Президент России Владимир Путин в четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Forbes. В этом году Путин стал единственным человеком, представляющим Россию в рейтинге этого американского журнала.
На втором месте рейтинга – избранный президент США Дональд Трамп.
Третье место почетного рейтинга досталось канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая в 2015 году была второй в списке.
Четвертую строчку рейтинга занимает лидер Китая Си Цзиньпин.
Замыкает пятерку самых влиятельных людей мира по версии Forbes папа римский Франциск, который в этом году отмечает свое 80-летие.
На шестом месте рейтинга – глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.
На седьмом месте оказался основатель Microsoft легендарный Билл Гейтс.
Разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж разместился на восьмой строчке рейтинга Forbes.
Девятое место – премьер-министр Индии Нарендра Моди.
На десятом месте рейтинга – основатель Facebook Марк Цукерберг.