Мадуро заявил о преодолении разногласий между Верховным судом и конгрессом

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что разногласия между Верховным судом и конгрессом преодолены, сообщило в субботу агентство Рейтер.

По данным агентства, лидер Венесуэлы заявил о преодолении конфликта между Верховным судом и конгрессом страны.

Как сообщается, Оборонный совет Венесуэлы также призвал Верховный суд пересмотреть свое решение о взятии на себя законодательной власти вместо парламента страны, который находится под контролем оппозиции, и лишил его депутатов иммунитета.

Главная судебная инстанция Венесуэлы в четверг взяла на себя законодательную власть вместо парламента страны, который находится под контролем оппозиции, и лишила его депутатов иммунитета. Один из лидеров венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес заявил в пятницу, что для страны "наступил решающий час".

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро выступил с инициативой провести срочное заседание организации на фоне событий в Венесуэле для постановки вопроса о применении к Венесуэле положений Межамериканской демократической хартии. Он считает, что решение Верховного суда означает государственный переворот.