В минобороны ДНР заявили о нарушении ВСУ режима прекращения огня в Донбассе

ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Украинские силовики неоднократно нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую ночь, сообщил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Перемирие было нарушено украинской стороной неоднократно", — сообщил представитель ведомства.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.