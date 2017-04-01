В ЛНР заявили, что ВСУ нарушили режим прекращения огня в Донбассе

ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Украинские силовики нарушили режим прекращения огня, объявленный с 1 апреля, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"В 01.20 зафиксирован минометный обстрел (калибр 82 мм) – 20 мин, гранатомет АГС – 29 выстрелов, и стрелковое оружие – с направления Луганское в направлении Калиновка", — заявил собеседник агентства.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.