Песков объяснил низкий рейтинг одобрения американцами Путина

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что низкие рейтинги одобрения президента РФ Владимира Путина в США стали следствием длительной антироссийской пропаганды.
Он также подчеркнул, что из-за пропаганды "многие американцы полагают, что российские хакеры повсюду", что является ложью. "Это ложные новости и клевета", — сказал Песков.
По словам Пескова, он не считает, что отношение президента США Дональда Трампа к России значительно поменялось со времен избирательной кампании. "Конечно, Россия была, так скажем, элементом американской предвыборной кампании, была частью повестки дня в определенной степени, но вряд ли влияние этого элемента было решающим", — заявил он.