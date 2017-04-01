Украинские силовики сообщили о 10 раненых военных в Донбассе за сутки

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Украинские силовики заявили о 94 обстрелах своих позиций в Донбассе за пятницу, 10 военных получили ранения.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"За минувшие сутки… 94 раза обстреляны позиции вооруженных сил Украины… ранены десять воинов", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в соцсети Facebook.

По информации пресс-центра, на донецком направлении ополченцы обстреляли Троицкое, Верхнеторецкое, Луганское, Опытное, Авдеевку, Зайцево, Невельское и район шахты Бутовка. Согласно сообщению, на мариупольском направлении обстрелам подверглись Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Красногоровка, Березовое и Талаковка. По данным украинских силовиков, на луганском направлении были обстреляны Крымское, Попасная, Новоалександровка и Катериновка.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.