Президент Парагвая призвал сограждан к спокойствию

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Парагвая Орасио Картес призвал граждан сохранять спокойствие после массовых беспорядков в стране, вызванных принятием поправки в конституцию о его переизбрании.

Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса после принятия поправки в конституцию, которая позволит действующему президенту страны Орасио Картесу переизбираться еще на один срок. В результате беспорядков несколько человек получили ранения, среди них один депутат. BBC Mundo сообщает о 28 раненых у парламента.

"Ввиду актов вандализма, совершенных у здания Национального конгресса, призываю граждан сохранять спокойствие и не поддаваться влиянию инициаторов актов насилия и кровопролития", — говорится в заявлении Картеса, опубликованном в его микроблоге в Twitter.

По словам главы Парагвая, пожар в здании Конгресса еще раз продемонстрировал, что протестующие "не скупятся в средствах достижения своей цели — разрушении демократии и политической и экономической стабильности в стране".

"Призываю всех моих сограждан к диалогу и к уважению в условиях существующих разногласий", — говорится в заявлении. Президент подчеркнул, что демократия " не завоевывается и не поддерживается насильственными методами".