Президент Парагвая призвал сограждан к спокойствию

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Парагвая Орасио Картес призвал граждан сохранять спокойствие после массовых беспорядков в стране, вызванных принятием поправки в конституцию о его переизбрании.
"Ввиду актов вандализма, совершенных у здания Национального конгресса, призываю граждан сохранять спокойствие и не поддаваться влиянию инициаторов актов насилия и кровопролития", — говорится в заявлении Картеса, опубликованном в его микроблоге в Twitter.
По словам главы Парагвая, пожар в здании Конгресса еще раз продемонстрировал, что протестующие "не скупятся в средствах достижения своей цели — разрушении демократии и политической и экономической стабильности в стране".
"Призываю всех моих сограждан к диалогу и к уважению в условиях существующих разногласий", — говорится в заявлении. Президент подчеркнул, что демократия " не завоевывается и не поддерживается насильственными методами".