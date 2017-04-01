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В мире

СМИ: в сенат передали перечень документов о "российском вмешательстве"

05:4601.04.2017
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Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Сотрудники администрации экс-президента США Барака Обамы передали перечень секретных документов о предписываемом России вмешательстве в выборы в США в комитет по разведке американского сената, чтобы не допустить их уничтожения администрацией Трампа, сообщил телеканал NBC.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
СМИ рассказали о личности информатора о прослушке команды Трампа
По информации источника, который работал в администрации Обамы, в начале января был создан список секретных документов, якобы подтверждающих вмешательство РФ в президентские выборы, который затем был передан членам сенатского комитета. Речь идет о передаче не самих документов, а лишь их идентификационных номеров, которые сами по себе не являются секретной информацией.

Как пояснил источник, уходящая администрация надеялась сделать более сложным "захоронение" информации приходящей командой и "поделиться ею с теми, кто может законно ознакомиться с нею на (Капитолийском) холме".

Ранее бывшая заместитель помощника министра обороны США по делам России и Евразии Эвелин Фаркас сообщила в эфире телеканала MSNBC, что сотрудники демократической администрации президента США Барака Обамы спешили собрать как можно больше сведений о "связях" Дональда Трампа с Россией до его вступления в должность главы государства.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo/ Alex Brandon
Кусинич назвал смехотворными слова о влиянии российских СМИ на выборы в США
На прошлой неделе глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нунес сообщил со ссылкой на источники, что сотрудников Трампа прослушивали в ходе предвыборной кампании, как утверждал сам Трамп в Twitter. Однако, по словам Нунеса, речь шла о "законной" прослушке, на которую сотрудники Трампа попали лишь случайно.

Расследование "вмешательства России" в выборы США расследуют комитеты по разведке обеих палат конгресса.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Афоня Савелич
Да чё эти макаки ищут то? им напрямую говорят что развалили нашу страну в 90-х и им нейтрально! Ну так и нам фиолетово, тем более там в пиндостане и что-то рассказывать некому, деградантам? Зачем? уних и так мозг как у страуса! Не дай бог лопнет.
09:50
01.04.2017
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ls macdel
Правильный ход. Вы там пока разбирайтесь, мы еще нарисуем. Глядишь будем при деле и Трампа пересидим.
09:25
01.04.2017
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