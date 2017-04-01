СМИ: в сенат передали перечень документов о "российском вмешательстве"

ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Сотрудники администрации экс-президента США Барака Обамы передали перечень секретных документов о предписываемом России вмешательстве в выборы в США в комитет по разведке американского сената, чтобы не допустить их уничтожения администрацией Трампа, сообщил телеканал NBC.
Как пояснил источник, уходящая администрация надеялась сделать более сложным "захоронение" информации приходящей командой и "поделиться ею с теми, кто может законно ознакомиться с нею на (Капитолийском) холме".
Ранее бывшая заместитель помощника министра обороны США по делам России и Евразии Эвелин Фаркас сообщила в эфире телеканала MSNBC, что сотрудники демократической администрации президента США Барака Обамы спешили собрать как можно больше сведений о "связях" Дональда Трампа с Россией до его вступления в должность главы государства.
Расследование "вмешательства России" в выборы США расследуют комитеты по разведке обеих палат конгресса.