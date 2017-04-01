СМИ рассказали о личности информатора о прослушке команды Трампа

ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Информатором, предавшим огласке имена сотрудников команды президента США Дональда Трампа, за которыми велась слежка, является "широко известный и высокопоставленный представитель разведывательного сообщества", сообщил в субботу телеканал Fox News со ссылкой на собственный неназванный источник.

Как сообщил телеканалу источник, автор компромата не является сотрудником ФБР. По словам источника, между тем, его имя известно главе комитета по разведке палаты представителей США Девиса Нунеса, который сообщил СМИ и администрации США о том, что отдельные сотрудники кампании Трампа прослушивались.

"Главной проблемой в этом является не столько обнародование имен отдельный лиц, а их распространение в политических целях, которые никоим образом не связаны с национальной безопасностью или расследованием вмешательства России в выборы США", — приводит телеканал слова источника в конгрессе США.

Ранее глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нунес получил от информатора на территории Белого дома информацию, которую затем передал администрации и журналистам. Он сообщил, что сотрудников Трампа прослушивали в ходе предвыборной кампании, как утверждал сам Трамп в микроблоге в Twitter. Однако, по словам Нунеса, речь шла о "законной" прослушке, на которую сотрудники Трампа попали лишь случайно, и речь в них не шла о России. Нунес также заявлял, что обеспокоен тем, что имена сотрудников Трампа, которых "непреднамеренно" прослушивали, широко разошлись в разведывательном сообществе США.