Мадуро назвал законным лишение оппозиционного парламента полномочий

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что решение Верховного суда лишить оппозиционный парламент законодательных полномочий соответствует конституции страны, сообщает телеканал Telesur.

Мадуро подчеркнул, что в стране "в полной мере соблюдается конституция, политические и социальные права", так как в Венесуэле "на первом месте стоит демократия".

"Существуют противоречия, которые необходимо решать посредством диалога, не занимая крайние позиции", — цитирует телеканал слова лидера Венесуэлы.

Мадуро при этом отметил, что в деле о лишении парламента полномочий речь не идет о нарушении конституционного порядка. По его мнению, единственным переворотом были действия "правых радикалов" в 2002 году, нацеленные на свержение прежнего лидера страны Уго Чавеса.

Главная судебная инстанция Венесуэлы в четверг взяла на себя законодательную власть вместо парламента страны, который находится под контролем оппозиции, и лишила его депутатов иммунитета. Один из лидеров венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес заявил в пятницу, что для страны "наступил решающий час".

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро выступил с инициативой провести срочное заседание организации на фоне событий в Венесуэле для постановки вопроса о применении к Венесуэле положений Межамериканской демократической хартии. Он считает, что решение Верховного суда означает государственный переворот.