Мадуро назвал законным лишение оппозиционного парламента полномочий

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что решение Верховного суда лишить оппозиционный парламент законодательных полномочий соответствует конституции страны, сообщает телеканал Telesur.
"Существуют противоречия, которые необходимо решать посредством диалога, не занимая крайние позиции", — цитирует телеканал слова лидера Венесуэлы.
Мадуро при этом отметил, что в деле о лишении парламента полномочий речь не идет о нарушении конституционного порядка. По его мнению, единственным переворотом были действия "правых радикалов" в 2002 году, нацеленные на свержение прежнего лидера страны Уго Чавеса.
Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро выступил с инициативой провести срочное заседание организации на фоне событий в Венесуэле для постановки вопроса о применении к Венесуэле положений Межамериканской демократической хартии. Он считает, что решение Верховного суда означает государственный переворот.