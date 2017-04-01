СМИ: чешского посла в Швейцарии отзывают с поста из-за твитов его жены

ПРАГА, 1 апр – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский посол в Швейцарии и Лихтенштейне Карел Борувка получил сообщение от чешского МИД, что до конца апреля должен покинуть свой пост: глава дипведомства Лубомир Заоралек обвинил посла в том, что он никак не может повлиять свою супругу, размещающую критические высказывания в сети микроблогов Twitter, сообщает пражский портал Lidovky.

"Без каких-либо доводов я был извещен о том, что должен покинуть свой пост. В личной переписке с министром мне было указано на то, что я не могу укротить свою жену и ее коммуникацию в социальных сетях. И это стало доводом для моего моментального освобождения от должности", — заявил журналистам Борувка, который ранее занимал пост замглавы чешского МИД.

Жена посла Алена Борувкова, так же, как и ее муж, а также глава МИД Лубомир Заоралек, являются активными деятелями Чешской социал-демократической партии, причем Борувкова в прошлом даже претендовала на пост зампреда партии. В последнее время Борувкова проявляет свою активность в основном в социальных сетях, часто без оглядки на авторитеты она жестко критикует коллег по партии, а также других политиков и журналистов.

Посол Борувка с действиями руководства МИД абсолютно не согласен. "Я считаю это просто невероятным, ничего подобного в чешской дипломатии не помню. Речь идет о личных правах моей жены, которая не является сотрудником МИД, а частное лицо", — сказал Борувка.

Пресс-секретарь чешского дипломатического ведомства Михаэла Лагронова подтвердила, что Карел Борувка действительно должен до конца апреля оставить пост посла в Швейцарии и Лихтенштейне и вернуться на работу в МИД. "Он переводится согласно закону о госслужбе. Это возможно сделать в любой момент и без указания доводов", — сказал Лагронова. По возвращении в МИД Борувке будет предложена работа в соответствии с его квалификацией и опытом, добавила Лагронова.

Окончательное слово в этой истории остается за президентом Чехии Милошем Земаном, который, согласно законодательству, утверждает назначение и освобождение от работы послов в других странах.