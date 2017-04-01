Адвокат: решение Верховного суда США о деле Бута ожидается в начале недели

ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Адвокат россиянина Виктора Бута ожидает, что решение Верховного суда США о принятии или отказе в рассмотрении его дела будет известно в начале следующей недели.
Верховный суд США ранее зарегистрировал апелляцию, поданную от лица Бута. Прошению был присвоен номер в списке дел к слушанию, что является формальным подтверждением того, что суд приступил к рассмотрению дела. На сайте Верховного суда США сообщалось, что материалы дела будут представлены на конференцию 31 марта. Верховный суд может как принять апелляцию к рассмотрению, так и отказаться от ее изучения без объяснения причин.
Россия также подала так называемую дружественную аргументацию (Amicus curiae) в поддержку обращения по делу Бута, обосновывая, почему его дело должно быть пересмотрено. По словам Тарасова, российское обращение касается "норм международного права, в частности, экстерриториальной юрисдикции".
В 2014 году защита россиянина подала петицию о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, однако суд первой инстанции отклонил ее. После этого защита подала апелляцию на данное решение. Апелляционный суд в Нью-Йорке в середине ноября прошлого года отказал в пересмотре дела.