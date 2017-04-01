Адвокат: решение Верховного суда США о деле Бута ожидается в начале недели

ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Адвокат россиянина Виктора Бута ожидает, что решение Верховного суда США о принятии или отказе в рассмотрении его дела будет известно в начале следующей недели.

"Конференция (проходящая в форме совещания судей) была запланирована на сегодня…, мы ожидаем результат в начале следующей недели", — сказал РИА Новости адвокат Бута Алексей Тарасов. Он отметил, что планирует в понедельник встретиться с российскими дипломатами в Вашингтоне, чтобы обсудить дело Бута.

Верховный суд США ранее зарегистрировал апелляцию, поданную от лица Бута. Прошению был присвоен номер в списке дел к слушанию, что является формальным подтверждением того, что суд приступил к рассмотрению дела. На сайте Верховного суда США сообщалось, что материалы дела будут представлены на конференцию 31 марта. Верховный суд может как принять апелляцию к рассмотрению, так и отказаться от ее изучения без объяснения причин.

Россия также подала так называемую дружественную аргументацию (Amicus curiae) в поддержку обращения по делу Бута, обосновывая, почему его дело должно быть пересмотрено. По словам Тарасова, российское обращение касается "норм международного права, в частности, экстерриториальной юрисдикции".

Виктора Бута арестовали в Таиланде в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб и через два года вывезли в США, где осудили на 25 лет тюрьмы. Этот срок был минимальным по статьям, по которым обвинялся россиянин: подготовка сговора с целью убийства американских граждан и американских военнослужащих, подготовка сговора с целью продажи зенитных ракет и подготовка сговора для материальной помощи террористической организации.

В 2014 году защита россиянина подала петицию о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, однако суд первой инстанции отклонил ее. После этого защита подала апелляцию на данное решение. Апелляционный суд в Нью-Йорке в середине ноября прошлого года отказал в пересмотре дела.