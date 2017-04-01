Пушков не ждет сдвигов к реальному диалогу между НАТО и Россией

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс застыл в нынешней позиции по отношению к России, сдвигов к реальному диалогу не будет, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"В НАТО ожидали изменения подхода США к России. Он не последовал. Сдвигов к реальному диалогу теперь не будет: альянс застыл в нынешней позиции", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
В НАТО ожидали изменения подхода США к России. Он не последовал. Сдвигов к реальному диалогу теперь не будет: альянс застыл в нын. позиции.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 марта 2017 г.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки не раз заявлял, что намерен приложить все усилия, чтобы нормализовать отношения с Россией.