Пушков не ждет сдвигов к реальному диалогу между НАТО и Россией

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс застыл в нынешней позиции по отношению к России, сдвигов к реальному диалогу не будет, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"В НАТО ожидали изменения подхода США к России. Он не последовал. Сдвигов к реальному диалогу теперь не будет: альянс застыл в нынешней позиции", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

В НАТО ожидали изменения подхода США к России. Он не последовал. Сдвигов к реальному диалогу теперь не будет: альянс застыл в нын. позиции. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 марта 2017 г.

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Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки не раз заявлял, что намерен приложить все усилия, чтобы нормализовать отношения с Россией.