США на месяц возглавили Совет Безопасности ООН

ООН, 1 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. США с 1 апреля на месяц становятся председательствующей страной в Совете Безопасности ООН, они намерены добиваться реформы организации.

Президент США Дональд Трамп обещал стране немало изменений. Новая администрация намерена привнести их и в ООН. Распространенный ранее проект американского бюджета на 2018 год подтвердил звучавшие прежде заявления о сокращении финансирования ООН. Вашингтон потребовал от всемирной организации "обуздать затраты".

Первым результатом работы назначенной в январе на пост постпреда США при ООН Никки Хейли в этом направлении стал пересмотр мандата миссии ООН в Демократической республике Конго и сокращение количества военного и полицейского персонала в стране с 19815 до 18316 человек.

Автором проекта резолюции, принятой за день до начала американского председательства, выступила Франция, однако в ходе работы над документом делегация США настаивала на большем сокращении персонала. "Да, можно иметь тысячи военнослужащих, но если это на самом деле не работает для обеспечения безопасности конголезцев, все это не имеет значения. Вместе с тем, я удовлетворена, что мы снизили потолок количества военнослужащих", — заявила Хейли.

Новая команда США при ООН проводит обзор работы 16 нынешних миротворческий миссий. США являются крупнейшим спонсором в бюджет ООН на миротворческие операции — 28,5% от общей суммы в 7,9 миллиарда долларов. Ранее назывался порог в 25% взносов. Миротворческая деятельность ООН, ее соответствие поставленным задачам и реагирование на происходящее на местах, станет одним из приоритетов США на посту председателя Совета в апреле. Запланировано заседание по этой теме с участием генерального секретаря всемирной организации.

Еще одним приоритетом станет проблематика прав человека. США планируют организовать дебаты, посвященные взаимосвязи между нарушениями прав человека и возникновением вооруженных конфликтов. В СБ ООН уже поднималась проблематика прав человека в ряде стран, в частности, в КНДР. Против этой инициативы продолжают выступать Россия и Китай. Москва и Пекин неоднократно подчеркивали, что вопросы прав человека должны обсуждаться в Совете по правам человека в Женеве.

Дебаты по общей проблематике прав человека в контексте вооруженных кризисов могут состояться в СБ ООН впервые. Однако тема должна быть одобрена к проведению членами Совета.

Примером взаимосвязи между нарушениями прав человека и возникновением конфликтов Хейли называет ситуацию в Сирии. Выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, Хейли назвала президента Сирии Башара Асада военным преступником, который уничтожал школы и больницы в стране. Она заявила о грубых нарушениях права человека Сирии, что, по ее мнению, привело к самому масштабному кризису с беженцами. Ситуации в Сирии также будет рассматриваться в ООН в этом месяце.

В конце следующей недели спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен выступить с брифингом в СБ ООН по итогам завершившегося раунда межсирийских переговоров. После консультаций с генсеком ООН и членами Совета Де Мистура должен определить дату нового женевского раунда.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь в четверг с официальным визитом в Анкаре, заявил, что судьбу Асада должен решить сирийский народ. Позже Хейли заявила, что уход президента Сирии больше не является приоритетом США в отношении этой страны. "Вы выбираете свой бой, и когда смотрите на это, то речь о смене приоритетов. И нашим приоритетом больше не является цель убрать Асада", — процитировало Хейли агентство Рейтер. "Концентрироваться на Асаде так, как предыдущая администрация, мы не можем", — сказала она.

Как позже сообщил РИА Новости представитель администрации США, приоритеты страны в Сирии касаются "не единственно Асада", а включают борьбу с ИГИЛ, устранение влияния Ирана, защиту союзников в регионе, и в конечном итоге — политическое решение, которое удовлетворит народ Сирии.