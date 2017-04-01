США на месяц возглавили Совет Безопасности ООН

ООН, 1 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. США с 1 апреля на месяц становятся председательствующей страной в Совете Безопасности ООН, они намерены добиваться реформы организации.
Первым результатом работы назначенной в январе на пост постпреда США при ООН Никки Хейли в этом направлении стал пересмотр мандата миссии ООН в Демократической республике Конго и сокращение количества военного и полицейского персонала в стране с 19815 до 18316 человек.
Автором проекта резолюции, принятой за день до начала американского председательства, выступила Франция, однако в ходе работы над документом делегация США настаивала на большем сокращении персонала. "Да, можно иметь тысячи военнослужащих, но если это на самом деле не работает для обеспечения безопасности конголезцев, все это не имеет значения. Вместе с тем, я удовлетворена, что мы снизили потолок количества военнослужащих", — заявила Хейли.
Еще одним приоритетом станет проблематика прав человека. США планируют организовать дебаты, посвященные взаимосвязи между нарушениями прав человека и возникновением вооруженных конфликтов. В СБ ООН уже поднималась проблематика прав человека в ряде стран, в частности, в КНДР. Против этой инициативы продолжают выступать Россия и Китай. Москва и Пекин неоднократно подчеркивали, что вопросы прав человека должны обсуждаться в Совете по правам человека в Женеве.
Дебаты по общей проблематике прав человека в контексте вооруженных кризисов могут состояться в СБ ООН впервые. Однако тема должна быть одобрена к проведению членами Совета.
В конце следующей недели спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен выступить с брифингом в СБ ООН по итогам завершившегося раунда межсирийских переговоров. После консультаций с генсеком ООН и членами Совета Де Мистура должен определить дату нового женевского раунда.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь в четверг с официальным визитом в Анкаре, заявил, что судьбу Асада должен решить сирийский народ. Позже Хейли заявила, что уход президента Сирии больше не является приоритетом США в отношении этой страны. "Вы выбираете свой бой, и когда смотрите на это, то речь о смене приоритетов. И нашим приоритетом больше не является цель убрать Асада", — процитировало Хейли агентство Рейтер. "Концентрироваться на Асаде так, как предыдущая администрация, мы не можем", — сказала она.
Как позже сообщил РИА Новости представитель администрации США, приоритеты страны в Сирии касаются "не единственно Асада", а включают борьбу с ИГИЛ, устранение влияния Ирана, защиту союзников в регионе, и в конечном итоге — политическое решение, которое удовлетворит народ Сирии.