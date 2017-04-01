Замминистра экономики Молдавии задержали за злоупотребление полномочиями

КИШИНЕВ, 1 апр – РИА Новости. Замминистра экономики Молдавии Валерий Трибой задержан на 72 часа по подозрению в злоупотреблении властью и в нанесении ущерба в особо крупных размерах бюджету страны, заявили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) республики.
Ранее в министерстве экономики и по месту жительства чиновника прошли обыски. Также проверке подверглись и его автомобили. По итогам обысков следственные органы собрали достаточное количество доказательств, которые будут прикреплены к делу.
"Прокуроры установили, что подозреваемый, злоупотребляя своим положением, через третьих лиц приобрел здание у АО "Moldtelecom", учредитель которого — министерство экономики. Стоимость недвижимости составляет примерно один миллион леев (свыше 50 тысяч долларов – ред.). Затем подозреваемый сдал здание в аренду сроком на десять лет компании Furnizarea Energiei Electrice Nord", — отметили в НАЦ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 УК Молдавии "Злоупотребление властью или служебным положением", которая предусматривает штраф в размере 1350-2350 условных единиц или тюремный срок от двух до шести лет с лишением права в обоих случаях занимать определенные должности в течение пяти-десяти лет. "Прокуроры продолжают расследование для того, чтобы установить весь круг подозреваемых", — заключили в НАЦ.-0-