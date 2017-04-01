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Замминистра экономики Молдавии задержали за злоупотребление полномочиями

00:2601.04.2017
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Сотрудники полиции в Кишиневе, Республика Молдова
© AP Photo/ John McConnico

КИШИНЕВ, 1 апр – РИА Новости. Замминистра экономики Молдавии Валерий Трибой задержан на 72 часа по подозрению в злоупотреблении властью и в нанесении ущерба в особо крупных размерах бюджету страны, заявили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) республики.

Здание правительства Молдавии. Архивное фото
© Flickr/ Guttorm Flatabø
В министерстве экономики Молдавии провели обыски
"Вице-министр экономики задержан прокурорами по борьбе с коррупцией и офицерами антикоррупционного центра по делу, в котором он проходит подозреваемым в злоупотреблении властью и в нанесении ущерба в особо крупных размерах госбюджету. Чиновник останется в изоляторе НАЦ на 72 часа", — сообщили в пресс-службе.

Ранее в министерстве экономики и по месту жительства чиновника прошли обыски. Также проверке подверглись и его автомобили. По итогам обысков следственные органы собрали достаточное количество доказательств, которые будут прикреплены к делу.

"Прокуроры установили, что подозреваемый, злоупотребляя своим положением, через третьих лиц приобрел здание у АО "Moldtelecom", учредитель которого — министерство экономики. Стоимость недвижимости составляет примерно один миллион леев (свыше 50 тысяч долларов – ред.). Затем подозреваемый сдал здание в аренду сроком на десять лет компании Furnizarea Energiei Electrice Nord", — отметили в НАЦ.

Сотрудник полиции в Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Шалапуда
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Главу Минсельхоза Молдавии задержали по делу о коррупции
По данным следствия, фигурант этого дела, используя свое положение, заставил арендатора отремонтировать здание за свой счет. На эти цели, по информации правоохранительных органов, было выделено четыре миллиона леев (более 200 тысяч долларов).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 УК Молдавии "Злоупотребление властью или служебным положением", которая предусматривает штраф в размере 1350-2350 условных единиц или тюремный срок от двух до шести лет с лишением права в обоих случаях занимать определенные должности в течение пяти-десяти лет. "Прокуроры продолжают расследование для того, чтобы установить весь круг подозреваемых", — заключили в НАЦ.-0-

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