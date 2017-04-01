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В мире

Эквадорские выборы: между кандидатом по имени Ленин и высылкой Ассанжа

09:0001.04.2017
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Вице-президент Эквадора Ленин Вольтер Морено Гарсес
© AFP 2017/ Emmanuel Dunand

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. В одном из последних неосоциалистических государств Южной Америки — Эквадоре — 2 апреля состоятся президентские выборы. От исхода голосования зависит судьба основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося на территории эквадорского посольства в Лондоне. Кандидат от правых на голосовании, банкир Гильермо Лассо, намерен выставить информационного диссидента за дверь "в течение 30 дней". Представитель левых Ленин Вольтер Морено Гарсес соглашается поддерживать "статус кво", но ставит условие: пусть Ассанж не просит убежища на территории Южной Америки.

© РИА Новости. Дмитрий Знаменский
Агитация в Эквадоре перед выборами

Ленин — умеренный левый

Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости
Ассанж заявил о разрушительной некомпетентности ЦРУ
Поддержка Ассанжа для Ленина Морено — часть политического наследия его предшественника, президента-социалиста Рафаэля Корреа. Прикованный к коляске инвалид Ленин смог стать вторым номером в команде брутального левого политика, гуманным альтер эго которого он считался. С 2007 по 2013 год Ленин исполнял обязанности вице-президента, и его непосредственное участие во власти совпало с лучшими временами неосоциализма, испытывающего серьезную зависимость от нефтяных цен. При соправлении Ленина котировки черного золота держались высоко.

Кандидат Ленин обещает избирателям сохранить лучшее из созданного в течение благополучных лет, но одновременно признает, что перемены необходимы. В ходе предвыборной кампании неосоциалист встречался с представителями бизнеса, обещая тем стабилизировать налоги и провести кампанию по борьбе с коррупцией. Беднейшей части общества Ленин предлагает сохранение социальных выплат на уровне, достигнутом при Корреа.

Вопрос о налогообложении — один из трудных для эквадорской политики. На драматическое снижение нефтяных цен в 2014 году президент Корреа ответил повышением фискальной нагрузки. Умеренный левый Ленин обещает, что слишком много у богатых отнимать не будет и в то же время все, что полагается, воздаст бедным.

Кандидат по фамилии Лассо 

Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© AFP 2017/ Carl Court
Эквадор признал, что ограничил Ассанжу доступ к интернету
Соперник Ленина Вольтера Морено по президентским выборам Гильермо Лассо представляет правую оппозицию, на протяжении 11 лет (столько Корреа находился у власти) критикующую построение социализма. Претендент на высший пост и его единомышленники обвиняют социалистов в коррупции, провоцировании безработицы и криминальных связях с бразильской компанией Odebrecht, которая, как доказано, раздавала эквадорским чиновникам взятки. Критикуя Ленина, Лассо обещает существенно снизить налоги — и "оптимизировать" Ассанжа, за которого, по его мнению, платят эквадорские налогоплательщики.

Левым, впрочем, без труда удалось отыскать компромат на самого Лассо. Публикация весной 2016 года "Панамских документов" — архива компрометирующих свидетельств о ведущих политиках и бизнесменах мира — не обошла стороной и кандидата от правых. Выяснилось, что Лассо является владельцем 50 расчетных счетов в знаменитом офшоре. Хуже того, совладельцами банка Banisi, принадлежащего правому, выступают компании, существующие только на бумаге и зарегистрированные там же, в Панаме. Появились подозрения, что часть своего многомиллионного состояния политик, вероятно, заработал незаконно.

Вдобавок за Лассо тянется дурная слава из 1990-х: предприниматель оказался причастен к организации банковского кризиса 1999 года, по итогам которого эквадорцы не досчитались на своих счетах двух миллиардов долларов. Темная история отравляла предвыборную кампанию Лассо, со своей стороны обвинявшего социалистов в системной коррупции.

Голосование их рассудит

Эквадор. Кито. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Знаменский
Эквадорцы выберут нового президента вместо уходящего Корреа и парламент
Столкновение двух альтернатив — сырьевого неосоциализма от Ленина и коррумпированного капитализма от Лассо — оставляет эквадорцев перед трудным выбором. По итогам первого тура голосования победителем оказался Ленин, немного недобравший до 40% голосов. В ответ Лассо объявил о создании антисоциалистической коалиции, в которую должны были войти все проигравшие кандидаты, но успеха добиться не смог. Последние предвыборные опросы позволяют прогнозировать неуверенную победу Ленина с результатом приблизительно 52% против 48% голосов.

Джулиану Ассанжу подобный исход позволил бы вздохнуть с облегчением. Ему отчаянно требуется время, чтобы продолжить свою деятельность. Непосредственно перед выборами во Франции, назначенными на 23 апреля и 7 мая, глобальный диссидент готовится опубликовать компромат на фаворита гонки Эммануля Макрона, обнаруженный в личной переписке Хиллари Клинтон.

© AFP 2017/ Justin Tallis
Полицейский у посольства Эквадора в Лондоне перед допросом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

 

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