Эквадорские выборы: между кандидатом по имени Ленин и высылкой Ассанжа

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. В одном из последних неосоциалистических государств Южной Америки — Эквадоре — 2 апреля состоятся президентские выборы. От исхода голосования зависит судьба основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося на территории эквадорского посольства в Лондоне. Кандидат от правых на голосовании, банкир Гильермо Лассо, намерен выставить информационного диссидента за дверь "в течение 30 дней". Представитель левых Ленин Вольтер Морено Гарсес соглашается поддерживать "статус кво", но ставит условие: пусть Ассанж не просит убежища на территории Южной Америки.
Ленин — умеренный левый
Кандидат Ленин обещает избирателям сохранить лучшее из созданного в течение благополучных лет, но одновременно признает, что перемены необходимы. В ходе предвыборной кампании неосоциалист встречался с представителями бизнеса, обещая тем стабилизировать налоги и провести кампанию по борьбе с коррупцией. Беднейшей части общества Ленин предлагает сохранение социальных выплат на уровне, достигнутом при Корреа.
Вопрос о налогообложении — один из трудных для эквадорской политики. На драматическое снижение нефтяных цен в 2014 году президент Корреа ответил повышением фискальной нагрузки. Умеренный левый Ленин обещает, что слишком много у богатых отнимать не будет и в то же время все, что полагается, воздаст бедным.
Кандидат по фамилии Лассо
Левым, впрочем, без труда удалось отыскать компромат на самого Лассо. Публикация весной 2016 года "Панамских документов" — архива компрометирующих свидетельств о ведущих политиках и бизнесменах мира — не обошла стороной и кандидата от правых. Выяснилось, что Лассо является владельцем 50 расчетных счетов в знаменитом офшоре. Хуже того, совладельцами банка Banisi, принадлежащего правому, выступают компании, существующие только на бумаге и зарегистрированные там же, в Панаме. Появились подозрения, что часть своего многомиллионного состояния политик, вероятно, заработал незаконно.
Вдобавок за Лассо тянется дурная слава из 1990-х: предприниматель оказался причастен к организации банковского кризиса 1999 года, по итогам которого эквадорцы не досчитались на своих счетах двух миллиардов долларов. Темная история отравляла предвыборную кампанию Лассо, со своей стороны обвинявшего социалистов в системной коррупции.
Голосование их рассудит
Джулиану Ассанжу подобный исход позволил бы вздохнуть с облегчением. Ему отчаянно требуется время, чтобы продолжить свою деятельность. Непосредственно перед выборами во Франции, назначенными на 23 апреля и 7 мая, глобальный диссидент готовится опубликовать компромат на фаворита гонки Эммануля Макрона, обнаруженный в личной переписке Хиллари Клинтон.