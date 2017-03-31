В США зрители устроили потасовку на юношеском турнире по боксу

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. На прошедших в четверг в Лос-Анджелесе юношеских соревнованиях по боксу Golden Gloves произошла массовая драка зрителей. Видео потасовки опубликовал YouTube-канал TMZ.

Один из боксеров ударил соперника после звука гонга, что спровоцировало недовольство зрителей. Часть из них выбежала на ринг и устроила потасовку. На видео заметно, как участники драки бьют друг друга стульями.

Участников потасовки утихомирили прибывшие стражи порядка. Серьезно пострадавших и задержанных полицией после драки не оказалось.