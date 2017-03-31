Россия на СРН высказала возмущение заявлениями о поддержке талибов*

БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Россия на заседании Совета Россия – НАТО высказала возмущение в связи с заявлением главнокомандующего объединенными силами альянса в Европе Кертиса Скапаротти о поддержке, якобы оказываемой талибам Москвой, вся работа по Афганистану ведется с участием правительства Афганистана, заявил постпред РФ при альянсе Александр Грушко.
Заседание Совета Россия – НАТО на уровне постпредов прошло в четверг в штаб-квартире альянса.
"Мы были возмущены, когда верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил о том, что мы якобы оказываем поддержку талибам в Афганистане. И мы об этом говорили на заседании Совета Россия-НАТО", — сказал Грушко российским журналистам.
Он отметил, что консультации и работа, которая проводится российской стороной, "проходит с участием центрального правительства Афганистана". "И консультации, которые пройдут в Москве, — это консультации с Афганистаном и со всеми региональными игроками, без участия которых невозможно добиться прочного политического урегулирования в Афганистане, потому что все они обладают соответствующим потенциалом влияния", — заявил постпред РФ.
Постпред заявил, что "наш (российский) подход к национальному примирению в части, касающейся подключения к нему "Талибана", основывается на тех принципах, которые были согласованы в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН". "Это уважение конституции Афганистана, отказ от вооруженной борьбы, разрыв связей с Аль-Каидой и другими террористическими организациями", — заявил постпред России при альянсе.
Тогда Скапаротти обвинил Россию в "растущем влиянии" и поставках радикальному движению талибов в Афганистане. Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил в разговоре с РИА Новости, что заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов, являются ложью, эти измышления призваны оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане. Конашенков говорил ранее, что в Минобороны РФ считают абсурдными обвинения Скапарротти в адрес России.
* Террористическая организация, запрещенная в России.