Россия на СРН высказала возмущение заявлениями о поддержке талибов*

БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Россия на заседании Совета Россия – НАТО высказала возмущение в связи с заявлением главнокомандующего объединенными силами альянса в Европе Кертиса Скапаротти о поддержке, якобы оказываемой талибам Москвой, вся работа по Афганистану ведется с участием правительства Афганистана, заявил постпред РФ при альянсе Александр Грушко.

Заседание Совета Россия – НАТО на уровне постпредов прошло в четверг в штаб-квартире альянса.

"Мы были возмущены, когда верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил о том, что мы якобы оказываем поддержку талибам в Афганистане. И мы об этом говорили на заседании Совета Россия-НАТО", — сказал Грушко российским журналистам.

Он отметил, что консультации и работа, которая проводится российской стороной, "проходит с участием центрального правительства Афганистана". "И консультации, которые пройдут в Москве, — это консультации с Афганистаном и со всеми региональными игроками, без участия которых невозможно добиться прочного политического урегулирования в Афганистане, потому что все они обладают соответствующим потенциалом влияния", — заявил постпред РФ.

Грушко подчеркнул, что "контакт с талибами поддерживают многие страны". "У нас есть контакты с талибами. Мы обсуждаем две вещи. Первое – это вопрос безопасности российских граждан. Второе – подталкиваем их к включению в процесс национального примирения", — сказал Грушко.

Постпред заявил, что "наш (российский) подход к национальному примирению в части, касающейся подключения к нему "Талибана", основывается на тех принципах, которые были согласованы в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН". "Это уважение конституции Афганистана, отказ от вооруженной борьбы, разрыв связей с Аль-Каидой и другими террористическими организациями", — заявил постпред России при альянсе.

Ранее командующий европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО генерал Кертис Скапарротти выступил на заседании комитета сената США с докладом с провокационным названием "Европейское командование ВС США и НАТО противостоят изменяющимся угрозам от России до ИГИЛ" (Исламское государство, запрещено в РФ).

Тогда Скапаротти обвинил Россию в "растущем влиянии" и поставках радикальному движению талибов в Афганистане. Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил в разговоре с РИА Новости, что заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов, являются ложью, эти измышления призваны оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане. Конашенков говорил ранее, что в Минобороны РФ считают абсурдными обвинения Скапарротти в адрес России.

* Террористическая организация, запрещенная в России.