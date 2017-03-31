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В мире

Экс-посол США: Трамп должен назначить спецпредставителя по России и Украине

23:3331.03.2017
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп должен назначить специального представителя по российско-украинским отношениям, считает считает экс-посол США в РФ, бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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По его мнению, "сейчас пришло время для дальнейшего расширения санкций" против России. Он отметил, что если предпринимаемые попытки по имплементации минских соглашений провалятся, то США должны обладать большим простором действий, помимо введения санкций.

Так, к примеру, одной из опций он считает поставки Киеву летальных вооружений, беспилотных летательных аппаратов, противотанковых систем и ракет ПВО.

"Я считаю, что более серьезный подход к укреплению обороны должен быть подкреплен активными дипломатическими действиями в координации с Германией, Францией и Украиной, чтобы оказать давление на Россию и восстановить суверенитет Украины. Чем дальше ситуация будет оставаться замороженной на земле, тем сложнее будет реинтегрировать Донбасс в Украину", — добавил бывший американский дипломат.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Варшаве
© AP Photo/ Alik Keplicz
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В этой связи Вершбоу считает "неплохой идеей", чтобы Трамп назначил "спецпредставителя по российско-украинской дипломатии".

Он также отметил, что никаких причин для снятия санкций с России нет. "Любое облегчение санкций сделает (президента РФ Владимира) Путина только более решительным в дальнейших действиях, и это уничтожит любой шанс имплементации минских соглашений", — полагает Вершбоу.

Он пояснил, что санкции "оказали минимальный эффект на рост экономики США", но в то же время, они отразились на европейских странах. "Но те, кого это затронуло в большей степени — страны Балтики, Польша, Финляндия, — в действительности выступают с наибольшим энтузиазмом сохранить эти санкции. Так что иногда защита принципов важнее, чем получение прибыли", — подытожил экс-посол США в РФ.

Вершбоу занимал пост заместителя генсека НАТО с 2012 года, а до этого в течение трех лет — заместителя главы Пентагона. В 2001–2005 годах был послом США в России.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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spec03
Во, как его шарахнуло! Он хоть сам понимает, что говорит?
00:54
01.04.2017
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