Президента Мексики беспокоит ситуация в Венесуэле

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил обеспокоенность "ухудшением демократической ситуации" в Венесуэле, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, Пенья Ньето заявил, что Мексика не может оставаться безразличной по отношению к ситуации в Венесуэле, а также поручил министерству иностранных дел страны поднять данный вопрос в Организации Американских государств.

В четверг Верховный суд (ВС) Венесуэлы заявил, что взял на себя законодательную власть вместо парламента страны, который находится под контролем оппозиционеров, и лишил его депутатов иммунитета.

Ранее генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро выступил с инициативой проведения срочного заседания организации на фоне событий в Венесуэле для постановки вопроса о применении к Венесуэле положений Межамериканской демократической хартии. Он считает, что решение Верховного суда означает государственный переворот.

Один из лидеров венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес заявил в пятницу, что для страны наступил решающий час.