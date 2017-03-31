Порошенко заявил, что надеется на "план Маршалла" для Украины

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Украины ждет, когда Европа представит стране долговременный план помощи. Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

"С нетерпением ожидаю дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания "плана Маршалла" для Украины", — сообщил Порошенко. По его словам, он готов к обсуждению проекта во время следующих встреч с лидерами стран-членов ЕС. Порошенко также поблагодарил литовских партнеров за инициативу по созданию подобного плана.

По мнению Порошенко, Европейская народная партия признала "европейскую перспективу" Украины и готова помогать ей достичь целей по евроинтеграции.

Европейская народная партия — правоцентристское общеевропейское политическое объединение, представленное во всех институтах Евросоюза. Резолюцию о разработке плана долговременной помощи Украине одобрили на конгрессе партии на Мальте, который прошел 29-30 марта 2017 года. Планом

Маршалла, который упомянул Порошенко, назывался план экономической помощи США странам Европы после Второй мировой войны. Он получил свое имя в честь госсекретаря Джорджа Маршалла.