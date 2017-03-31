В Испании задержали мать беглого депутата Рады Александра Онищенко

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Мать сбежавшего из Украины депутата Верховной рады Александра Онищенко Инесса Кадырова задержана в Испании, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины в Facebook в пятницу.

Против депутата Онищенко возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщает, что вчера, 30 марта 2017 года, в Королевстве Испания по ориентировке департамента Интерпола и Европола Украины задержали гражданку Украины Кадырову Иннесу, которая разыскивается Национальным антикоррупционным бюро Украины для привлечения к уголовной ответственности… Кадырова Иннеса является одним из соорганизаторов в так называемой "газовой схеме" депутата Александра Онищенко и была объявлена в розыск в августе 2016 года", — говорится в сообщении.

Антикоррупционная прокуратура отмечает, что принимает все возможные меры для экстрадиции Кадыровой на территорию Украины для привлечения к уголовной ответственности.