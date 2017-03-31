Оператора польского телеканала будут судить в Минске за хулиганство

МИНСК, 31 мар — РИА Новости, Нина Гурина. Оператора польского телеканала "Белсат" Александра Любенчука, задержанного милицией во время обысков минских офисов канала, обвинили в мелком хулиганстве и будут судить, сообщила в пятницу Белорусская ассоциация журналистов.

Ранее "Белсат", вещающий на Белоруссию по спутнику, заявил, что белорусские правоохранительные органы провели с санкции прокуратуры обыски в его минских офисах. В результате в двух минских офисах изъята оргтехника, также задержан оператор телеканала. Пресс-служба главного управления внутренних дел горисполкома Минска заявила, что обыски связаны с проверкой по факту незаконного использования товарного знака. "Белсат" связывает обыски с освещением телеканалом акций протеста в Минске.

"В Первомайском РУВД на оператора телеканала "Белсат" составили протокол за нецензурную брань. Будто бы Любенчук грязно ругался непосредственно в отделении милиции (статья "мелкое хулиганство" кодекса об административных правонарушениях)", — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Отмечается, что выходные оператор проведет в центре изоляции правонарушителей, а утром в понедельник состоится суд.

Позже в пятницу пресс-служба ассоциации уточнила, что Любенчука уже собирались везти в центр изоляции правонарушителей, но "неожиданно отпустили из милиции". "Когда состоится суд над журналистом, ему не сообщили", — добавили в ассоциации.

В настоящее время административный арест в 15 суток за нецензурную брань отбывает еще один оператор телеканала — Александр Борозенко, который был задержан во время несанкционированной акции оппозиции в минувшую субботу.

"Белсат", созданный на основании договора МИД Польши и Польского общественного телевидения TVP, начал вещание по спутнику в 2007 году. Ориентируется на освещение событий в Белоруссии. Основная редакция телеканала находится в Варшаве. Канал в Белоруссии не зарегистрирован, его корреспонденты не имеют аккредитации при МИД страны. Решением суда от 2014 года на территории Белоруссии польскому телевидению запрещено использовать товарный знак BELSAT, поскольку в республике он зарегистрирован другим правообладателем.