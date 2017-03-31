СМИ: российские транспортные самолеты – "дамоклов меч" над Францией

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Стратегическая независимость Франции находится под угрозой, так как армия зависит от перевозок российскими транспортными самолетами Ан-124, пишет издание Challenges.

Несмотря на создание собственного военно-транспортного А400М, Франция до сих пор в вопросе стратегических перевозок полагается на российские и украинские компании, использующие самолеты Ан-124, говорится в докладе, который представил комиссии по финансам Национального собрания депутат Франсуа Корню-Жантий. Таким образом, Россия и Украина фактически контролируют транспортировку французских сил. "Над Францией навис дамоклов меч", — бьет тревогу парламентарий.

Транспортные самолеты А400М проигрывают конкуренцию Ан-124 из-за малой полезной нагрузки — 25-30 тонн против 100-120. "На один час полета Ан-124 нужно пять часов полета А400М", — говорит Корню-Жантий. Для перевозки тяжелых грузов, таких, как бронетехника или вертолеты, Франции приходится полагаться на "Антоновых".

Масштабы зависимости показывает, например, военная операция в Мали в 2013 году. Тогда Франция всего за два месяца зафрахтовала 115 рейсов Ан-124, 47 — Ил-76, а также 7 полетов единственного и крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225, принадлежащего украинской фирме Antonov Airlines, говорится в статье. Более того, даже спутники, запускаемые с космодрома Куру во Французской Гвиане, перевозят на "Антоновых".

Ранее в Европе рассматривали возможность закупки американских транспортников C-5 Galaxy в качестве альтернативы, однако, после избрания президентом США Дональда Трампа уверенности в том, что подобное решение возможно, больше нет, заключает Challenges.

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