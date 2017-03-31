Австрия выступила за постепенное смягчение антироссийских санкций

ВЕНА, 31 мар — РИА Новости. Изоляция России контрпродуктивна, Австрия выступает за постепенное смягчение санкций в отношении РФ. Об этом заявил австрийский вице-канцлер Районхольд Миттерленер после встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

"В геополитически трудные времена нам особенно нужно говорить друг с другом, а не друг о друге. Поэтому мы рассчитываем на самую быструю нормализацию отношений, но придаем большое значение соблюдению норм международного права",- говорится в заявлении Миттерленера на официальном сайте министерства экономики.

Миттерленер также подтвердил позицию Австрии о том, что ее власти выступают за постепенное смягчение и адаптацию санкций ЕС при постепенном выполнении минских соглашений.

По его мнению, интенсивные отношения между Европой и РФ "также необходимы из-за многочисленных геополитических проблем". "Изоляция была бы контрпродуктивной, поскольку многие глобальные конфликты и угрозы могут быть решены только участием России", — отметил Миттерленер.

Таким образом, вице-канцлер Австрии подтвердил готовность республики к "предметному и конструктивному диалогу".