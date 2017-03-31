В сеть случайно попали данные о зарплатах помощников британских чиновников

ЛОНДОН, 31 мар – РИА Новости, Денис Ворошилов. Персональная информация и сведения о зарплатах помощников британских парламентариев попали в интернет из-за сбоя на сайте контролирующего ведомства.

Как сообщило Агентство по контролю за соблюдением парламентских стандартов (IPSA), утечка данных произошла через старый сайт – информация была доступна для всех интернет-пользователей в течение четырех часов. В настоящее время доступ к информации закрыт, а агентство направило парламентариям уведомление о случившемся.

"Эти данные не должны становиться доступными всем, так как они содержат персональную информацию о сотрудниках аппаратов парламентариев: имена, размеры зарплат, награды, рабочие расписания, подробности о выходных и отпусках. Я бы хотел заверить, что информация, связанная с безопасностью этих людей, — адреса, телефонные номера, номера банковских счетов и социального страхования — в общий доступ не попала", — приводятся в сообщении слова главы IPSA Марсиала Бу.

Он заявил, что "ошибка" на сайте, в результате которой произошла утечка, была обнаружена минувшей ночью, и специалисты агентства удалили всю информацию из открытого доступа в течение часа после обнаружения.