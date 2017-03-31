Басурин: трудно говорить о перемирии при обстрелах мирного населения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (476)

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Трудно говорить о предстоящем прекращении огня в Донбассе, пока Киев не сделает все, чтобы предотвратить случаи обстрела мирного населения, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Как сообщили в пятницу в администрации подконтрольной ДНР Ясиноватой, украинские силовики ведут обстрел окраин города. В четверг в Минобороны ДНР также заявляли, что Ясиноватая подверглась обстрелу. По данных местных властей, погибли два человека.

"Данный населенный пункт, Ясиноватая, обстреливался из танков фактически прямой наводкой. И вот танкист, который стрелял, он знал, куда он стреляет, понимаете. Вот в этом весь цинизм", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".

Что касается предстоящего полного прекращения огня в Донбассе, Басурин заявил, что "можно много говорить о том, что прекращение огня очередное или постоянное".

По его словам, трудно сказать, что будет первого числа, пока украинские власти не сделают "все, чтобы такого не было прецедента, когда внаглую расстреливают гражданских людей".

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>