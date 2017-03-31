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В мире

Басурин: трудно говорить о перемирии при обстрелах мирного населения

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (476)
20:5631.03.2017
(обновлено: 21:00 31.03.2017)
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области. Март 2017
© РИА Новости. Игорь Маслов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Трудно говорить о предстоящем прекращении огня в Донбассе, пока Киев не сделает все, чтобы предотвратить случаи обстрела мирного населения, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Жилой многоквартирный дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Украинские силовики ведут обстрел окраин города Ясиноватая в Донбассе

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Как сообщили в пятницу в администрации подконтрольной ДНР Ясиноватой, украинские силовики ведут обстрел окраин города. В четверг в Минобороны ДНР также заявляли, что Ясиноватая подверглась обстрелу. По данных местных властей, погибли два человека.

"Данный населенный пункт, Ясиноватая, обстреливался из танков фактически прямой наводкой. И вот танкист, который стрелял, он знал, куда он стреляет, понимаете. Вот в этом весь цинизм", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".

Донецк и Коминтерново после обстрелов
Бойцы народной милиции ДНР у разрушенного дома в селе Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Обстрелам ВСУ подверглись 28 населенных пунктов Донецкой области.

На фото: бойцы народной милиции ДНР у разрушенного дома в селе Коминтерново Донецкой области.
Ситуация после обстрелов в Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Наиболее пострадавшими оказались города Донецк, Макеевка, Ясиноватая, поселки Зайцево, Ленинское, Тельмоново, Саханка и Коминтерново.

На фото: магазин в селе Коминтерново Донецкой области.
Бойцы народной милиции ДНР в селе Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Почти 200 снарядов было выпущено из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град".

На фото: автомобиль ОБСЕ и бойцы народной милиции ДНР в селе Коминтерново.
Ситуация после обстрелов в Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Еще 753 снаряда были выпущены украинскими силовиками из тяжелой артиллерии.

На фото: снаряд, найденный на территории села Коминтерново.
Боец народной милиции ДНР в селе Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Боец народной милиции ДНР в селе Коминтерново.
Бойцы народной милиции ДНР в селе Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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За сутки минобороны ДНР зафиксировало более 45 разрушений в Донецке, Ясиноватой, Макеевке, Докучаевске, Ленинском, Коминтерново, Александровке и Зайцево.

На фото: народная милиция ДНР в селе Коминтерново.
Обломки автомобиля в разрушенном гараже в селе Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Обломки автомобиля в разрушенном гараже в селе Коминтерново.
Ситуация после обстрелов в Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Боец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области.
Бойцы народной милиции ДНР в селе Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Несмотря на обострение ситуации и попытки наступления ВСУ на линии соприкосновения в районе Донецка, силовики остались на прежних позициях.

На фото: бойцы народной милиции ДНР в селе Коминтерново Донецкой области.
Ситуация после обстрелов в Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Разрушенный дом в селе Коминтерново.
Ситуация после обстрелов в Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Украинским военным удалось лишь прервать прямое автомобильное сообщение между Донецком и Горловкой.

На фото: бойцы народной милиции ДНР и жители в селе Коминтерново.
Объявления о продаже продуктов на воротах дома в селе Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Объявления о продаже продуктов на воротах дома в Коминтерново.
Представители ОБСЕ и бойцы народной милиции ДНР в селе Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин направил спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику письменное обращение с призывом поспособствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

На фото: представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и бойцы народной милиции ДНР в селе Коминтерново.
Последствия ночного обстрела в Донецке
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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По словам Пушилина, Сайдик уже передал обращение полпреда ДНР координаторам подгрупп и в МИД Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ.

На фото: жительница дома в Калининском районе Донецка убирает осколки стекла, выбитого при ночном обстреле.
Последствия ночного обстрела в Калининском районе Донецка. 3 февраля 2017
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Последствия ночного обстрела Донецка.
Комната жилого дома в Калининском районе Донецка, пострадавшего при ночном обстреле
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Обстрелы, произошедшие минувшей ночью, причинили значительный ущерб нескольким районам Донецка.

На фото: комната жилого дома в Калининском районе Донецка, пострадавшего при ночном обстреле.
Последствия ночного обстрела в Калининском районе Донецка
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Больше всего пострадали микрорайон Привокзальный, улица Горная и улица Артема в районе донецкого железнодорожного вокзала.
Последствия ночного обстрела в Калининском районе Донецка
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Последствия ночного обстрела в Калининском районе Донецка.
Последствия ночного обстрела в Калининском районе Донецка
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Обстрелы со стороны ВСУ привели к пожарам в некоторых торговых павильонах Донецка, были разрушены контактные сети и часть транспортной инфраструктуры города.
Последствия ночного обстрела в Калининском районе Донецка. 3 февраля 2017
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Уже известно о том, что в результате обстрелов в Донецке погибли два местных жителя и более десяти получили ранения.
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Что касается предстоящего полного прекращения огня в Донбассе, Басурин заявил, что "можно много говорить о том, что прекращение огня очередное или постоянное".

По его словам, трудно сказать, что будет первого числа, пока украинские власти не сделают "все, чтобы такого не было прецедента, когда внаглую расстреливают гражданских людей".

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>

Выполнение минских соглашений
Выполнение минских соглашений

 

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vfbmn
Надо работать над принуждением Украины к миру. Это беспредел, когда обстреливают мирное население.
21:21
31.03.2017
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