Басурин: трудно говорить о перемирии при обстрелах мирного населения
20:5631.03.2017
(обновлено: 21:00 31.03.2017)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Трудно говорить о предстоящем прекращении огня в Донбассе, пока Киев не сделает все, чтобы предотвратить случаи обстрела мирного населения, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Как сообщили в пятницу в администрации подконтрольной ДНР Ясиноватой, украинские силовики ведут обстрел окраин города. В четверг в Минобороны ДНР также заявляли, что Ясиноватая подверглась обстрелу. По данных местных властей, погибли два человека.
"Данный населенный пункт, Ясиноватая, обстреливался из танков фактически прямой наводкой. И вот танкист, который стрелял, он знал, куда он стреляет, понимаете. Вот в этом весь цинизм", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Обстрелам ВСУ подверглись 28 населенных пунктов Донецкой области.
На фото: бойцы народной милиции ДНР у разрушенного дома в селе Коминтерново Донецкой области.
Наиболее пострадавшими оказались города Донецк, Макеевка, Ясиноватая, поселки Зайцево, Ленинское, Тельмоново, Саханка и Коминтерново.
На фото: магазин в селе Коминтерново Донецкой области.
Почти 200 снарядов было выпущено из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град".
На фото: автомобиль ОБСЕ и бойцы народной милиции ДНР в селе Коминтерново.
Еще 753 снаряда были выпущены украинскими силовиками из тяжелой артиллерии.
На фото: снаряд, найденный на территории села Коминтерново.
Боец народной милиции ДНР в селе Коминтерново.
За сутки минобороны ДНР зафиксировало более 45 разрушений в Донецке, Ясиноватой, Макеевке, Докучаевске, Ленинском, Коминтерново, Александровке и Зайцево.
На фото: народная милиция ДНР в селе Коминтерново.
Обломки автомобиля в разрушенном гараже в селе Коминтерново.
Боец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области.
Несмотря на обострение ситуации и попытки наступления ВСУ на линии соприкосновения в районе Донецка, силовики остались на прежних позициях.
На фото: бойцы народной милиции ДНР в селе Коминтерново Донецкой области.
Разрушенный дом в селе Коминтерново.
Украинским военным удалось лишь прервать прямое автомобильное сообщение между Донецком и Горловкой.
На фото: бойцы народной милиции ДНР и жители в селе Коминтерново.
Объявления о продаже продуктов на воротах дома в Коминтерново.
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин направил спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику письменное обращение с призывом поспособствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
На фото: представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и бойцы народной милиции ДНР в селе Коминтерново.
По словам Пушилина, Сайдик уже передал обращение полпреда ДНР координаторам подгрупп и в МИД Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ.
На фото: жительница дома в Калининском районе Донецка убирает осколки стекла, выбитого при ночном обстреле.
Последствия ночного обстрела Донецка.
Обстрелы, произошедшие минувшей ночью, причинили значительный ущерб нескольким районам Донецка.
На фото: комната жилого дома в Калининском районе Донецка, пострадавшего при ночном обстреле.
Больше всего пострадали микрорайон Привокзальный, улица Горная и улица Артема в районе донецкого железнодорожного вокзала.
Последствия ночного обстрела в Калининском районе Донецка.
Обстрелы со стороны ВСУ привели к пожарам в некоторых торговых павильонах Донецка, были разрушены контактные сети и часть транспортной инфраструктуры города.
Уже известно о том, что в результате обстрелов в Донецке погибли два местных жителя и более десяти получили ранения.
Что касается предстоящего полного прекращения огня в Донбассе, Басурин заявил, что "можно много говорить о том, что прекращение огня очередное или постоянное".
По его словам, трудно сказать, что будет первого числа, пока украинские власти не сделают "все, чтобы такого не было прецедента, когда внаглую расстреливают гражданских людей".
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