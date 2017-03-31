Де Мистура не ответил на вопрос, продлили ли его мандат спецпосланника ООН

ЖЕНЕВА, 31 мар — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура ушел от прямого ответа на вопрос о том, продлили ли его мандат спецпосланника ООН.

"Давайте договоримся. Если и когда вы услышите напрямую от генерального секретаря ООН или меня, то вы можете воспринимать это всерьез", — сказал он, отвечая на прямой вопрос о том, продлен ли его мандат в качестве спецпосланника ООН по Сирии.

Журналисты еще несколько раз попытались задать волнующий всех вопрос в разных формах, однако нового ответа от де Мистуры получить не удалось.

Мандат спецпосланника ООН истекает 31 марта, однако де Мистура на пресс конференции сообщил, что в конце следующей недели намерен провести встречу в Нью-Йорке с членами СБ ООН, после чего определится о датах нового раунда переговоров.