Де Мистура не ответил на вопрос, продлили ли его мандат спецпосланника ООН

ЖЕНЕВА, 31 мар — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура ушел от прямого ответа на вопрос о том, продлили ли его мандат спецпосланника ООН.
Журналисты еще несколько раз попытались задать волнующий всех вопрос в разных формах, однако нового ответа от де Мистуры получить не удалось.
Мандат спецпосланника ООН истекает 31 марта, однако де Мистура на пресс конференции сообщил, что в конце следующей недели намерен провести встречу в Нью-Йорке с членами СБ ООН, после чего определится о датах нового раунда переговоров.