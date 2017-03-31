Британский МИД осудил поселенческую деятельность Израиля

ЛОНДОН, 31 мар – РИА Новости, Денис Ворошилов. Продолжение Израилем поселенческой деятельности противоречит международному праву и подрывает реализацию принципа двух государств, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

Израильский военно-политический кабинет накануне единогласно утвердил решение об основании первого за многие годы нового еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан. Поселение предназначено для жителей форпоста Амона, который был признан самостроем и недавно снесен по решению верховного суда. СМИ подсчитали, что это первое новое еврейское поселение на Западном берегу за последние 20 лет.

"Эти заявления противоречат международному праву и серьезно подрывают перспективы реализации принципа двух государств для двух народов. Как большой друг Израиля и тот, кто готов поддержать Израиль, когда он сталкивается с предвзятостью и необоснованной критикой, я призываю его не предпринимать шагов, которые отдаляли бы нас от общей цели – мира и безопасности, — а также сделали бы более сложными отношения между Израилем и арабским миром", — говорится в письменном заявлении Джонсона, распространенном пресс-службой МИД.

Министр подчеркивает, что Британия осуждает это решение израильского правительства.

"Я также расстроен тем, что Израиль планирует изъять дополнительные территории на западном берегу реки Иордан… и построить почти две тысячи домов, несмотря на значительную международную обеспокоенность", — отмечается в заявлении.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных землях.