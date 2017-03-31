Меркосур собирает срочное заседание из-за событий в Венесуэле

МЕХИКО, 31 мар – РИА Новости. Южноамериканский общий рынок (Меркосур) назначил на субботу срочное заседание для обсуждения ситуации, сложившейся в Венесуэле.

В четверг Верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя законодательную власть вместо парламента, который находится под контролем оппозиционеров, и лишил его депутатов иммунитета.

"Перед лицом серьезной институциональной ситуации в боливарианской республике Венесуэле, страны, подписавшие соглашение Асунсьона (о создании Меркосур), решили созвать срочную встречу глав МИД в субботу, 1 апреля, чтобы проанализировать возможные пути решения ситуации", – сообщило в пятницу министерство иностранных дел Аргентины.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Венесуэлу (присоединилась в 2013 году). Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

По сообщению аргентинского МИД, страны Меркосур выражают свою поддержку фундаментальным принципам правового государства и сохранению демократии в латиноамериканском регионе.

В декабре 2016 года Каракас был уведомлен о прекращении его прав в рамках Меркосур. Отношения между Венесуэлой и Меркосур ухудшились в связи с позицией Бразилии и Парагвая, считавших Венесуэлу не готовой взять на себя временное председательство в организации в связи с политическим кризисом в стране.