США ввели санкции против 11 граждан КНДР

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. США внесли в список санкций 11 граждан КНДР, в том числе троих проживающих в Москве, и одну северокорейскую компанию, сообщается в документах Минфина США в пятницу.

Среди лиц, попавших под санкции и проживающих в Москве — сотрудники северо-корейских представительств банков Ilsim International Bank – Чое Чу Джонг (Chot, Chun Yong), Ким Нам Унг (Kim, Nam Ung) и представитель Foreign Trade Bank — Хан Джанг Су (Han, Jang Su).

Остальные — представители северокорейских внешнеторговых организаций в Китае, во Вьетнаме и на Кубе.

"Сегодняшние санкции нацелены на разрушение сетей и методов, которые правительство Северной Кореи использует, чтобы финансировать его незаконную ядерную баллистическую программу", — приводятся в сообщении ведомства слова министра финансов США Стивена Мнучина.