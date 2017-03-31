США ввели санкции против 11 граждан КНДР

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. США внесли в список санкций 11 граждан КНДР, в том числе троих проживающих в Москве, и одну северокорейскую компанию, сообщается в документах Минфина США в пятницу.
Остальные — представители северокорейских внешнеторговых организаций в Китае, во Вьетнаме и на Кубе.
"Сегодняшние санкции нацелены на разрушение сетей и методов, которые правительство Северной Кореи использует, чтобы финансировать его незаконную ядерную баллистическую программу", — приводятся в сообщении ведомства слова министра финансов США Стивена Мнучина.