В Минске на несанкционированной акции у здания КГБ задержали трех человек

МИНСК, 31 мар — РИА Новости. Как минимум три человека задержаны в Минске у здания КГБ во время несанкционированной акции солидарности с задержанными по уголовному делу о подготовке к участию в массовых беспорядках, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, были задержаны 26 человек, во время проведенных обысков было изъято оружие. При этом спецслужбы не исключили, что изъятое оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. На этой неделе местные СМИ сообщили еще о двух людях, которые были задержаны КГБ, вероятно, по этому же уголовному делу.

Вечером в пятницу несколько человек пришли к зданию КГБ в Минске на акцию солидарности с задержанными, в том числе присутствуют их родственники и друзья. Сотрудники милиции проверяют документы у предполагаемых участников акции и просят уйти от здания КГБ, которое расположено в центре города.

Несколько человек попытались достать плакаты и фотографии задержанных. Сотрудники милиции задержали как минимум трех человек, среди которых — сопредседатель оргкомитета по созданию оппозиционной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Он успел достать два портрета и выкрикнуть "Свободу политзаключенным".

В пятницу истекает срок, в течение которого задержанным по подозрению в подготовке к участию в беспорядках должны быть предъявлены обвинения. Официальной информации на этот счет нет.