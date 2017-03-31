В США предложили ввести санкции против России за "агрессивные действия"

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Конгрессмен США от Западной Виргинии Александер Муни предложил ввести санкции против России за "кибервзломы и другие агрессивные действия", текст законопроекта, внесенный на этой неделе, размещен в базе данных конгресса США.

Законопроект предполагает три вида санкций. Во-первых, предполагается ввести санкции против тех, кого США заподозрят в кибервзломах, а также экспортные санкции против компаний, которые заподозрят в ведении бизнеса с российской разведкой или оборонной отраслью.

Вторая часть законопроекта предполагает кодификацию конгрессом подписанных ранее санкций против России по Украине и Крыму, что существенно затруднит их отмену. Также планируется ввести финансовые санкции в отношении производства нефти и природного газа, строительства нефтепроводов в России, ядерных проектов, покупки суверенного долга России, участия в приватизации российских компаний.

Отдельный раздел законопроекта предписывает госсекретарю США отчитаться перед конгрессом о том, какие СМИ контролируются правительством России. В противодействие государственным российским СМИ США предлагается поддерживать альтернативные русскоязычные ресурсы.

Также Муни считает необходимым создание специального отдела по России в подразделении минфина США, занимающегося финансовыми преступлениями.

Конгрессмен Муни заседает в палате представителей конгресса США с 2015 года и не отличается большим влиянием. Положения его законопроекта в целом повторяют законопроект, внесенный в январе группой сенаторов. Предыдущий законопроект пока остается без движения.