Минздрав Украины хочет запретить российские лекарства

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины намерено запретить в стране лекарственные препараты и медицинские изделия, произведенные в России, сообщила и.о. главы ведомства Ульяна Супрун.
Минздрав подал документы для внесения соответствующих изменений в указ президента о санкциях, "чтобы те лекарства, которые все еще можно закупать, запретить".
"Это политическое решение министерства. Ждем решения от президента и правительства", — заявила Супрун в интервью изданию Liga.net, опубликованном в пятницу.
По ее словам, сейчас Украина не проводит государственные закупки в России, а приобретает лекарства через международные организации, которые, в том числе, продают препараты российского производства.
О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>