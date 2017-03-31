Минздрав Украины хочет запретить российские лекарства

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины намерено запретить в стране лекарственные препараты и медицинские изделия, произведенные в России, сообщила и.о. главы ведомства Ульяна Супрун.

Минздрав подал документы для внесения соответствующих изменений в указ президента о санкциях, "чтобы те лекарства, которые все еще можно закупать, запретить".

"Это политическое решение министерства. Ждем решения от президента и правительства", — заявила Супрун в интервью изданию Liga.net, опубликованном в пятницу.

По ее словам, сейчас Украина не проводит государственные закупки в России, а приобретает лекарства через международные организации, которые, в том числе, продают препараты российского производства.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>