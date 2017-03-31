Трамп пообещал, что его встреча с Си Цзиньпином будет важной

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе будет "очень большой и важной", дав понять, что речь на ней пойдет в том числе о создании новых рабочих мест.

"Рабочие места уходят из США в Китай, Мексику и в другие страны. Мы посмотрим, что будет в ближайшие недели — это будет очень интересно. Как вы знаете, на следующей неделе во Флориду на встречу ко мне приезжает китайский лидер. Это будет большая, очень важная и особенная встреча. И мы посмотрим, что произойдет", — сказал Трамп на встрече с Национальной ассоциацией производителей США в Белом доме.

Президент выразил надежду на то, что производители "начнут вкладывать большие деньги" в экономику США. Он также отметил "всплеск оптимизма относительно исследований, которые дают большую уверенность в успехе планов по возвращению рабочих мест в США".

Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу в резиденции Трампа в Мар-о-Ларго (штат Флорида) 6-7 апреля.