Совбез ООН сократил вооруженный контингент миссии в ДРК

ООН, 31 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН принял решение сократить количество военнослужащих миротворческой миссии в Демократической республике Конго (ДРК). Принятая в пятницу единогласно резолюция 2348 продлила мандат МООНСДРК (MONUSCO) до 31 марта 2018 года.

Совет Безопасности установил новый лимит на количество военного и полицейского персонала, который будет присутствовать в стране: 18316 человек, вместо 19815 человек по истекающему в эту пятницу мандату.

Всего в стране смогут находиться до 16215 человек из военного персонала, 1050 сотрудников сформированных полицейских подразделений, 660 военных наблюдателей, 391 полицейский.

На данный момент в ДРК находится почти 17 тысяч военнослужащих, таким образом, по новому мандату страну должны будут покинуть более 500 военных.